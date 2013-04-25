Харцызский трубный завод завершил 1-й квартал с 13 млн грн убытка

Один из крупнейших производителей труб Харцызский трубный завод, входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", в январе-марте текущего года получил чистый убыток 12,98 млн грн против чистой прибыли 196 млн грн в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в первом квартале текущего года выручка от реализации продукции сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 14 раз - до 150 млн грн с 2,08 млн грн.

Как сообщал УНИАН, завод в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистую прибыль на 65,4% - до 272,891 млн грн с 788,018 млн грн.

Котировки Харцызского трубного завода обвалились на 25% на торгах 9 апреля текущего года после решения его акционеров отказаться от выплаты дивидендов за 2012 год.

Справка УНИАН. ПАО «Харцызский трубный завод», входящее в группу «Метинвест», — крупнейший в СНГ завод-изготовитель прямошовных электросварных труб большого диаметра от 508 до 1422 мм с наружным антикоррозионным и внутренним антикоррозионным или гладкостным покрытием для магистральных газо- и нефтепроводов.

Мощности завода позволяют производить более 1,3 млн тонн труб в год, в том числе 665 тыс. тонн труб с покрытием.