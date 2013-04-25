Мариупольский тяжмаш в 1-м квартале увеличил чистую прибыль на 37%

Мариупольский завод тяжелого машиностроения в январе-марте текущего года увеличил чистую прибыль на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 23,5 млн грн с 17,16 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, выручки завода от реализации продукции за отчетный период сократилась на 5,25% - до 42 млн грн с 44,3 млн грн годом ранее.

Как сообщал УНИАН, Мариупольский завод тяжелого машиностроения в 2012 году сократил чистый убыток на 11,1% по сравнению с 2011 годом - до 54,549 млн грн с 61,349 млн грн.

Общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 2,1% - до 1,123 млрд грн с 1,100 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» входит в состав ОАО «Азовмаш».

Созданная в 2000 году группа «Азовмаш», помимо производства различных типов железнодорожных вагонов, выпускает металлургическое и горнорудное оборудование, подъемно-транспортные машины, другое техническое оборудование.

Управляющей компанией холдинга является ПАО «Азовмаш», которое на корпоративных основах объединяет Мариупольский завод тяжелого машиностроения, «Азовобщемаш», Мариупольский термический завод, Головной специализированный конструкторско-технологический институт (ГСКТИ), «АзовЭлектроСталь» и Головное конструкторское бюро вагоностроения.

Осенью 2011 году руководство компании сообщило, что в состав акционеров «Азовмаша» вошел парламентарий из фракции Партии регионов Юрий Иванющенко. Размер купленного бизнесменом пакета акций не называется.

Сама же компания крупнейшими своими акционерами называет зарегистрированную на Кипре Wessanen Trading Limited и государство Украина в лице Фонда госимущества.