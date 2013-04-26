Компания "Мотор Сич" сократила прибыль в 1,8 раза

Одно из ведущих предприятий по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич" в январе-марте 2013 года получило чистую прибыль в размере 321,5 млн грн, что в 1,8 раза меньше, чем в 1-м квартале прошлого года.

Об этом говорится в отчете компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно документу, валовая прибыль предприятия за указанный период сократилась на 4,4% - до 726,8 млн грн, а операционная – снизилась в 1,8 раза – до 324,4 млн грн.

Показатель чистого дохода в отчете не указывается, однако доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 1-м квартале текущего года вырос на 25,3% - до 1,9 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, "Мотор Сич" в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 1,999 млрд грн. Общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 20,5% - до 12,164 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.