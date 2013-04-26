Ирландский производитель стройматериалов покупает «Николаевцемент»

Крупный ирландский производитель строительных материалов CRH покупает у французской компании Lafarge компанию «Николаевцемент» (Львовская обл.) за 96 млн евро, сообщила CRH.

Согласно сообщению, после приобретения ирландская компания станет лидером рынка строительным материалов в Украине.

Кроме того, покупка «Николаевцемента» позволит CRH в полной мере использовать преимущества нового завода «Подольский».

В компании также отметили, что завершение сделки зависит от предоставления необходимых разрешений регулирующих органов.

Напомним, что CRH вышла на украинский рынок в 1999 году, приобретя предприятие «Подольский цемент». В 2011 году ирландская компания приобрела контрольный пакет акций в «Одесса Цемент».

Как сообщал УНИАН, ПАО «Николаевцемент» в 2012 году увеличил чистый убыток в 6,8 раза по сравнению с 2011 годом — до 74,355 млн грн.

Справка УНИАН. «Николаевцемент» (г. Николаев, Львовская обл.) с 1950 г. занимается производством цемента. В 1999 г. предприятие вошло в международную группу Lafarge. В 2011 году предприятие произвело 0,9 млн тонн цемента.

Группа Lafarge в Украине включает завод по производству гипсокартона в Артемовске Донецкой обл. (подразделение «Лафарж Гипс Украина»), производство щебня на Кощеевском гранитном карьере в Киевской обл., Клесовском карьере нерудных ископаемых в Ривненской обл., Майдан-Испаском песчано-гравийном карьере в Черновицкой обл. (подразделение «Лафарж Щебень Украина») и цементный завод «Николаевцемент» в Николаеве Львовской обл. («Лафарж Цемент Украина»).

Группа Lafarge создана в 1833 году, занимается производством строительных материалов (цемента, щебня, бетона и гипса).