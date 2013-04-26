Стахановский вагонзавод в I квартале увеличил прибыль до 19,6 млн грн

Одно из крупнейших вагоностроительных предприятий Украины Стахановский вагоностроительный завод в январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличил чистую прибыль на 59,5% - до 19,65 млн грн с 12,31 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом выручка предприятия от реализованной продукции в первом квартале сократилась на 47% - до 378 млн грн с 714,6 млн грн в аналогичном периоде 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Стахановский вагоностроительный завод в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистую прибыль на 97% - до 4,735 млн грн с 159,671 млн грн.

В 2012 году завод сократил производство грузовых вагонов на 25,7% по сравнению с 2011 годом - до 5060 штук.

ПАО «Стахановский вагоностроительный завод» является одним из лидеров машиностроения Украины. Более 45 лет завод специализируется на выпуске грузового подвижного состава.

В настоящее время предприятие выпускает более 10 видов грузовых вагонов.

Завод экспортирует до 95% производимой продукции. Основные покупатели его продукции – государственные предприятия и частные компании Украины, России, Узбекистана, Казахстана, а также стран Балтии.

Завод контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега Жеваго.