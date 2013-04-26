Кабмин создал комиссию по распределению квот на импорт кокса

Кабинет министров Украины постановлением №312 от 22 апреля создал Межведомственную комиссию по вопросам распределения квот товаров, импорт которых подлежит лицензированию с 1 июня 2013 года, назначив ее главой вице-премьер-министра Юрия Бойко.

Постановление размещено на веб-портале правительства.

Согласно утвержденному положению, Комиссия является временным консультационно-совещательным органом. Ее основной функцией станет предоставление рекомендаций относительно распределения объемов квот товаров, импорт которых подлежит лицензированию с 1 июня 2013 года, сделанных на основе заявки и сопроводительных документов, поданных субъектом хозяйственной деятельности в Минэкономразвития, а также с учетом информации о деятельности субъекта на протяжении последних трех лет (с учетом объемов импорта и потребления кокса, добычи и потребления кокса украинского производства, а также объемов производства чугуна). Комиссия рассматривает заявки, поданные в Минкэкономразвития, в течение 7 дней после завершения срока подачи заявок, информация о котором публикуется на сайте Минэкономразвития.

Комиссия принимает участие в разработке нормативных актов из сферы своей компетенции, а также подает в Минэкономразвития разработанные по результатам своей деятельности предложения и рекомендации.

Комиссия имеет право привлекать к своей работе специалистов центральных и местных органов власти и получать от них необходимую информацию, а также создавать, в случае необходимости, временные рабочие группы.

Персональный состав Комиссии утверждает Кабмин по представлению председателя, голос которого является решающим.

В состав Комиссии входят глава – вице-премьер-министр, министр промышленной политики, министр энергетики и угольной промышленности, первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности, министр экономического развития и торговли, директор департамента внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития (секретарь Комиссии), министр доходов и сборов, министр энергетики и угольной промышленности, министр регионального развития и ЖКХ, глава Госэкоинспекции и ряд других должностных лиц.

Заседания Комиссии, как предполагается, будут ежеквартальными. Решения Комиссии будут публиковаться на сайте Минэкономразвития.

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