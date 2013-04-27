Для расширения сотрудничества Украины и Болгарии есть неиспользованные резервы - Прасолов

Украина и Болгария имеют большой потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества и для его реализации нужно активнее развивать производственную кооперацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, об этом заявил министр экономразвития Игорь Прасолов во время встречи с послом Республики Болгария в Украине Красимиром Минчевым и болгарской делегацией бизнесменов.

«Болгарская Республика традиционно является для нас важным и надежным торговым партнером. Хочу отметить, что по итогам 2012 года внешнеторговый оборот товарами и услугами между Украиной и Республикой Болгария составил 916 млн. долл. США, - сказал И.Прасолов. - Безусловно, у нас есть неиспользованные резервы. В частности, обеим сторонам необходимо активно развивать производственную кооперацию, взаимное инвестирование, межрегиональное экономическое сотрудничество».

Он отметил давние традиции украинско-болгарского сотрудничества и подчеркнул, что Болгария является крупнейшим торгово-экономическим партнером Украины в Балканском регионе.

И.Прасолов также поблагодарил за поддержку и практическое содействие Болгарии в реализации евроинтеграционной стратегии Украины.

Справка УНИАН. За 2012 год Украина экспортировала в Болгарию товаров и услуг на 613 млн. дол., импортировала болгарских товаров и услуг - на 300 млн. долл. Положительное сальдо за этот период - 313 млн. долл.