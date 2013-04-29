"Донецккокс" в 2012 году получил 30,1 млн грн чистого убытка

Производитель доменного кокса, каменноугольной смолы и сульфата аммония предприятие "Донецккокс" в 2012 году получил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 30,109 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, выручка завода от реализации продукции в 2012 году составила 927,830 млн грн, чистая выручка от реализации продукции — 773,208 млн грн, а валовая прибыль — 21,615 млн грн.

Как сообщал УНИАН, акционеры "Донецккокса" уволили всех членов набсовета и избрали единоличным членом Metinvest B.V.

Справка УНИАН. ПАО "Донецккокс" специализируется на производстве доменного кокса, каменноугольной смолы, сульфата аммония.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Кипрская компания СКМ (System Capital Management Lmd) владеет 69,81% акций "Донецккокса".

Ранее отмечалось, что компания СКМ передаст данный пакет во владение компании Metinvest B.V.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.