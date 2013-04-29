Орджоникидзевский ГОК в 2012 году получил 46,6 млн грн чистого убытка

Крупнейший в Украине производитель марганцевой руды Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат в 2012 году получил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 46,612 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, выручка предприятия от реализации продукции в 2012 году составила 436,646 млн грн, чистая выручка от реализации продукции — 365,546 млн грн, а валовой убыток — 61,923 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат в 2012 году увеличил выпуск марганцевого концентрата к предыдущему году на 53,9% - до 342,8 тыс. тонн, а выпуск агломерата упал на 60% - до 151,1 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат - крупнейший в Украине производитель марганцевой руды, осуществляющий разработку марганца открытым способом, производит 70% марганцевой руды в Украине.

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.