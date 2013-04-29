Южный ГОК в 2012 году сократил чистую прибыль на 50,8%

Крупный украинский производитель сырья для металлургической промышленности Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 50,8% - до 2,390 млрд грн с 4,860 млрд грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, выручка комбината от реализации продукции в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилась на 24,8% - до 8,801 млрд грн с 11,697 млрд грн.

При этом чистая выручка от реализации продукции упала на 23,4% - до 8,243 млрд грн, что на фоне увеличения себестоимости реализованной продукции на 13,4% - до 3,895 млрд грн способствовало сокращению валовой прибыли на 40,7% - до 4,348 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, комбинат за три месяца 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года сохранил объем производства концентрата на уровне 2,590 млн тонн, а объем производства агломерата увеличил на 31,7% - до 702 тыс. тонн.

Справка УНИАН. «Южный горно-обогатительный комбинат» (г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.) является одним из основных производителей железорудного сырья - концентрата и агломерата - в Украине.

В 2012 году ЮГОК увеличил производство железорудного концентрата по сравнению с 2011 годом на 2,3% - до 10,386 млн тонн, а производство агломерата - на 12,3%, до 2,023 млн тонн.