«Запорожсталь» освоила новую технологию производства профилей под заказ Крюковского вагонзавода

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины - комбинат «Запорожсталь», входящий в горно-металлургическую группу «Метинвест», освоил технологию производства новых видов гнутого профиля из нержавеющей марки стали для строительства украинских пассажирских вагонов и скоростных электропоездов по заказу Крюковского вагоностроительного завода.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, применение технологии изготовления гофрированного листового профиля с улучшенными химическими характеристиками, в отличие от профиля из низколегированных марок стали, связано с тенденциями в развитии современных вагоностроительных технологий.

«Крюковский вагоностроительный завод является стратегическим партнером комбината, ежемесячно мы отгружаем вагоностроителям порядка 2 тыс. тонн нашей продукции и в дальнейших планах увеличить объем поставок не менее чем в два раза», - цитирует пресс-служба гендиректора предприятия «Запорожсталь» Ростислава Шурму.

Согласно сообщению, металлопродукция комбината используется Крюковским вагоностроительным заводом для производства грузовых и пассажирских вагонов.

«В 2012 году Крюковский вагоностроительный завод изготовил 11 тыс. грузовых вагонов различных модификаций с использованием листового проката «Запорожстали», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 1-м квартале 2013 года предприятие сократило на 9,8% энергоемкость произведенной металлопродукции. При этом «Запорожсталь» инвестировала 240 млн грн в комплекс нового оборудования.

По результатам 1-м квартала 2013 года «Запорожсталь» получила чистую прибыль по МСФО в размере 170 млн грн.

Производство стали в 1-м квартале т.г. увеличилось на 5,8% - до 953,7 тыс. тонн, производство чугуна выросло на 1,7% - до 804,6 тыс. тонн, а производство проката увеличилось на 8,5% - до 808,3 тыс. тонн.

В 2012 году «Запорожсталь» сократила производство стали на 0,7% по сравнению с 2011 годом - до 3,785 млн тонн, а производство чугуна увеличила на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

Кроме того, в 2012 году комбинат увеличил объем поставок тонкого листа на 5,5% по сравнению с 2011 годом - до 639,3 тыс. тонн.

В 2013 году «Запорожсталь» планирует сохранить объемы производства металлопродукции на уровне 2012 года, а также инвестировать в модернизацию 830 млн грн, что в 2,5 раза больше, чем в 2012 году.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

30 июля 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь».

В результате двух этапов сделки «Метинвест» вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината «Запорожсталь» (у «Метинвеста» - 49,032%, у группы инвесторов - 1%), а также ранее принадлежащих группе «Индустриал» акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.