«АрселорМиттал Кривой Рог» покроет убыток 2012 года за счет прибыли прошлых лет

Собрание акционеров одного из крупнейших производителей стального проката в Украине «АрселорМиттал Кривой Рог» приняло решение покрыть чистый убыток за 2012 год в размере 2,9 млрд грн за счет прибыли прошлых лет, сообщили на комбинате.

«По результатам утверждения порядка покрытия убытков предприятия, принято решение убыток, полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности комбината в 2012 году, покрыть за счет прибыли прошлых лет», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, 25 апреля на комбинате состоялось ежегодное общее собрание акционеров, где были заслушаны отчеты исполнительного органа общества и отчет набсовета, отчет и выводы ревизионной комиссии по финансовой отчетности за 2012 год, а также утвержден годовой отчет, где было принято решение о покрытии убытков.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул обсудил с миллиардером Лакшми Митталом, совладельцем крупнейшей в мире металлургической компании Arcelor Mittal, ситуацию на меткомбинате «АрселорМиттал Кривой Рог».

В ходе рабочей встречи был затронут вопрос о необходимости реализации социальных и экологических проектов на комбинате, а также вложении инвестиций в модернизацию производства.

За 3 месяца 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года комбинат увеличил производство стали на 9,7% - до 1,613 млн тонн с 1,47 млн тонн.

При этом «АрселорМиттал Кривой Рог» инвестировал в проведение капитального ремонта конвертера №6 около 42 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

На «АрселорМиттал Кривой Рог» в 2012 году по сравнению с 2011 годом производство стали увеличилось на 12,57% - до 6,419 млн тонн, выплавка чугуна - на 14,64% - до 5,61 млн тонн, а производство проката увеличилось на 13,26% - до 5,592 млн тонн.

2012 год «АрселорМиттал Кривой Рог» завершил с чистым убытком в размере 2,9 млрд грн, в то время как в 2011 году получил чистую прибыль в размере 2,1 млрд грн.

В 2012 году комбинат увеличил долю экспорта продукции на 3,5 п.п. - до 86,4%.