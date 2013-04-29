Агрохолдинг HarvEast купил 5 телескопических погрузчиков на 500 тыс. долл.

Один из крупнейших агрохолдингов Украины HarvEast Holding осуществил закупку 5 телескопических погрузчиков Manitou стоимостью 100 тыс. долл. каждый, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, закупленные машины не только выполняют погрузочные работы, но и способны подметать и измельчать силосную массу. В ближайшее время компания планирует закупить еще 24 таких погрузчика.

В пресс-службе также напомнили, что с начала текущего года HarvEast закупил техники на 12 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля HarvEast Holding сообщил о создании обособленного транспортного подразделения HarvEastLogistics с целью снижения затрат на перевозку собственной готовой продукции.

Справка УНИАН. HarvEast Holding – сельскохозяйственный холдинг, владеющий и управляющий активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и АР Крым. Основные направления деятельности холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.

Холдинг HarvEast создан в марте 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК им. Ильича. Общий банк обрабатываемой земли составляет около 220 тыс. га, поголовье крупного рогатого скота - 25 тыс. голов.

Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ и группа «Смарт-Холдинг».