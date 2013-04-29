Черкасский «Азот» в 2012 году сократил чистую выручку на 7,9%

Одно из крупнейших украинских химических предприятий черкасский «Азот», входящий в группу Ostchem, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистую выручку на 7,9% - до 5,600 млрд грн с 6,083 млрд грн.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, выручка компании от реализации продукции в 2012 году сократилась на 7,6% - до 6,159 млрд грн, что на фоне роста себестоимости реализованной продукции на 8,7% способствовало получению валового убытка в размере 456,482 млн грн, тогда как по итогам 2011 года была валовая прибыль в размере 510,943 млн грн.

Как сообщал УНИАН, предприятие завершило 2012 год с чистым убытком 1,088 млрд грн, что почти в 6 раз превышает убыток компании по итогам 2011 года (192,6 млн грн).

Справка УНИАН. ПАО «Азот» – одно из крупнейших украинских химических предприятий, специализируется на производстве минеральных азотных удобрений.

В 2011 году предприятие произвело 154,87 тыс. тонн сульфата аммония (+ 15,3 тыс. тонн по сравнению с 2010 годом), 964,8 тыс. тонн аммиака (+ 41,89 тыс. тонн), 759,94 тыс. тонн карбамида (+ 111,26 тыс. тонн), 971,06 тыс. тонн аммиачной селитры (+124 тыс. тонн), в том числе 541,2 тыс. тонн аммиачной селитры с магнезиальной добавкой (+184,3 тыс. тонн), 161,53 тыс. тонн КАС (-58,4 тыс. тонн).

Ostchem – управляющая компания, которая координирует работу предприятий азотной химии Group DF, среди которых и ПАО «Азот».

Крупнейшим конечным акционером ПАО «Азот» является глава Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.