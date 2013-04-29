«Богдан» планирует создать совместное предприятие с «GEFCO Украина»

Один из крупнейших отечественных автопроизводителей корпорация «Богдан» в рамках генерального партнерства с логистической компанией «GEFCO Украина» планирует создать совместное предприятие.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

В частности, на первом этапе сотрудничества "Богдан" передаст компании «GEFCO Украина» более 80 единиц техники в корпоративное управление.

«Это позволит более эффективно использовать наш подвижной состав для более качественного обслуживания клиентов логистического направления нашей деятельности», - цитирует пресс-служба президента корпорации «Богдан» Олега Свинарчука.

По его словам, сотрудничество с опытным логистом с мировым именем позволит сделать деятельность собственной логистики безубыточной и в среднесрочной перспективе выйти на прибыль.

В свою очередь, генеральный директор «GEFCO Украина» Жером Шевроле отметил, что договор о сотрудничестве открывает для компании широкие перспективы. "Мы приложим все усилия, чтобы сочетание многолетнего опыта и ноу-хау GEFCO с многочисленными мощностями корпорации «Богдан» стало толчком для развития автомобильной промышленности Украины», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, украинская автомобильная корпорация "Богдан" в 2013 году намерена увеличить производство автомобилей на 24,6% - до 15 тыс. штук с 12,034 тыс. штук в 2012 году.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по производству автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук. До кризиса, разразившегося в конце 2008 года, «Богдан» инвестировал в модернизацию производства более 400 млн долл.

Группа GEFCO (Франция) – ведущий поставщик логистических решений и услуг для промышленных предприятий, имеет в своей собственности интегрированную инфраструктуру в пяти ключевых направлениях: международные перевозки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, международные авиа- и морские перевозки грузов, складская логистика и гибкие экологические решения по таре и упаковке, логистика автомобилей и запчастей, представление интересов клиента в таможенных и налоговых органах.

Группа GEFCO представлена в более чем 150 странах мира и входит в ТОР-10 крупнейших логистических операторов Европы. Штат сотрудников GEFCO составляет 11 200 человек. В собственности GEFCO более 300 рабочих площадок по всему миру. Развитие компании сосредоточено в Центральной и Восточной Азии, Центральной и Восточной Европе, Ближнем Востоке и Южной Америке.

"GEFCO Украина" является дочерней компанией группы GEFCO и предоставляет логистические услуги для производителей и импортеров автомобилей, включая транспортировку морским и сухопутным видами транспорта, таможенное оформление и хранение. Начала свою деятельность в мае 2008 года, работает в сфере логистики автомобилей и запчастей и промышленных товаров.