«Норд» просит ввести пошлины на импорт холодильников

Национальный производитель холодильной техники «Норд» просит возбудить специальное расследование относительно импорта в Украину холодильного и морозильного оборудования, независимо от страны происхождения и экспорта.

По имеющейся в УНИАН информации, соответствующая просьба на прошлой неделе была направлена в Министерство экономического развития и торговли от имени генерального директора группы «Норд» Андрея Ландика.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2011 года Межведомственная комиссия по международной торговле остановила расследование относительно импорта в Украину холодильного и морозильного оборудования, независимо от страны происхождения, и экспорта без применения специальных мер, начатое по просьбе компании “Норд”, которая была подана в мае 2010 года.

Справка УНИАН. ПАО «Норд» (г. Донецк) - головное предприятие холдинга, крупнейший в Восточной Европе и СНГ и единственный в Украине производитель сложной бытовой техники (кухонных плит, торгово-холодильного оборудования, компрессоров).

Холдинг «Группа Норд» - интегрированное научно-производственное объединение машиностроительных заводов и организаций, где производятся все детали, инструменты, сборка и упаковка холодильников и плит. Холдинг включает 29 предприятий и организаций, выпускающих холодильники, плиты, пылесосы, компрессоры и другую бытовую технику. Его производственная мощность - 3200 шт. приборов в сутки, в год - до 1 млн шт.

Около 70% объема выпускаемой продукции экспортируется в Европу, Россию, страны СНГ, причём треть этого объема поставляется в Европу.

“Норд” в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличил чистый убыток на 10,1% - до 76,577 млн грн с 69,568 млн грн.