Минэкономразвития создало комиссию по лицензированию переработки металлолома

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов подписал приказ о создании при Министерстве комиссии, которая займется вопросами лицензирования хозяйственной деятельности по заготовке, переработке металлолома цветных и черных металлов, а также будет рассматривать заявки на выдачу лицензий на экспорт металлолома, включая вопрос распределения квот.

Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

«Комиссия, среди прочего, будет изучать рекомендованные объемы экспорта металлолома для обеспечения баланса потребления предприятиями с большой добавочной стоимостью и другими субъектами внешнеэкономической деятельности», - отмечается в сообщении.

Комиссию, как сообщается, возглавил директор департамента внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Юрий Петровский.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов «Укрпромвнешэкспертизы», ссылающихся на подготовленный в рамках проекта DELPHICA отчет «Прогноз заготовки и потребления лома черных металлов в Украине до 2020 года», в течение ближайших трех лет дефицит лома в Украине вырастет более чем вдвое - до 1,1 млн тонн в 2015 году с 537 тыс. тонн в 2012 году, что в конечном итоге повлечет резкое сокращение объемов вывоза лома. Согласно прогнозным показателям, заготовка лома на внутреннем рынке будет увеличиваться очень медленно и достигнет наибольших объемов в 2018 году - 5,8 млн тонн. При этом общая потребность в нем возрастет до более чем 9 млн тонн в 2020 году, что обусловлено ростом объемов выплавки стали в Украине.