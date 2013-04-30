Объем реализации промпродукции в 1-м квартале составил 272,8 млрд грн

В Украине объем реализации промышленной продукции в первом квартале 2013 года в денежном выражении составил 272,783 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, 62,8% реализованной продукции, или 171,195 млрд грн, приходится на перерабатывающую промышленность, 24,5%, или 66,888 млрд грн, — на поставку электроэнергии, газа и пара, 12,2%, или 330,220 млрд грн, — на добывающую промышленность.

Наибольший объем реализованной продукции приходится на Донецкую область — 52,309 млрд грн, Днепропетровскую — 50,328 млрд грн, Запорожскую — 17,788 млрд грн, Луганскую область — 17,556 млрд грн и город Киев — 18,938 млрд грн.

Также сообщается, что оборот (реализация) продукции перерабатывающей промышленности в марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года снизился на 7,5%, по сравнению с февралем 2013 года — вырос на 6,9%. Оборот (реализация) продукции добывающей промышленности в марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года вырос на 7,3%, по сравнению с февралем 2013 года — на 13,4%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в марте 2013 года по сравнению с февралем 2013 года выросли на 2,2%, по сравнению с мартом 2012 года - на 0,2%, с начала года (март 2013 года против декабря 2012 года) — на 0,9%.