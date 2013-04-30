"Метинвест" погасил два кредита на общую сумму 260 млн долл.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», входящая в группу СКМ, погасила два кредита на общую сумму 260 млн долл., сообщила компания на Ирландской фондовой бирже.

«Первые 85 миллионов долларов возобновляемой кредитной линии от ING Ukraine, полученные в марте 2012 года, погашены 29 апреля 2013 года. Вторые 175 млн долл., трехлетняя амортизированная резервная кредитная линия от Сбербанка, полученная в марте 2011 года, была погашена 30 апреля 2013 года с опережением графика», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, средства обеих кредитных линий были использованы для общих корпоративных целей и для покрытия капитальных расходов «Метинвеста».

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

В 2012 году комбинат сократил чистую прибыль на 43,4% - до 3,534 млрд грн с 6,249 млрд грн в 2011 году.