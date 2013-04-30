АМКУ разрешил «Metinvest B.V.» приобрести контрольный пакет акций в «Запорожогнеупоре»

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение горно-металлургической компании «Private Limited Liability Company Metinvest B.V.» (г. Гаага, Нидерланды) приобрести контрольный пакет акций в «Запорожогнеупоре», сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, приобретение обеспечит компании «Private Limited Liability Company Metinvest B.V.» более 50% голосов в высшем органе управления «Запорожогнеупора».

Напомним, ранее комиссия по защите конкуренции Республики Сербия сообщила, что группа компаний «Метинвест» увеличила свою долю в «Запорожогнеупоре» до 67,17% с 19,76%.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

ПАО «Запорожогнеупор» - одно из крупнейших предприятий в Украине по производству огнеупорных изделий и материалов высокого качества. Предприятие производит широкий спектр огнеупорных материалов для металлургической, энергетической, пищевой промышленности, строительных материалов. Продукция предприятия широко используется в Украине, а также в странах СНГ и дальнего зарубежья - Алжире, Египте, Индии, Кубе, Пакистане, Турции и др.