Украина в І квартале сократила реализацию металлургической продукции

Украина в январе-марте 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизила объемы реализации металлургической продукции в денежном выражении на 8,8% - до 48,162 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в 1 квартале 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года Украина сократила объем реализации продукции машиностроения на 11,7% - до 24,091 млрд грн.

При этом в марте 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года реализация металлургической продукции снизилась на 9,6%, а реализация продукции машиностроения упала на 17,8%.

Также в 1 квартале 2013 года реализовано добытых металлических руд на 15,082 млрд грн, при этом по сравнению с аналогичным периодом 2012 года реализация увеличилась на 2,7%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизила объемы реализации металлургической продукции в денежном выражении на 14,27% - до 209,368 млрд грн.

При этом Украина увеличила объем реализации продукции машиностроения на 4,27% - до 140,569 млрд грн.

Напомним, продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.