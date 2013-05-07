Поставки металлопроката на украинский рынок сократились на 26%

По оценкам «Украинской горно-металлургической компании» (УГМК), объем поставок металлопроката на украинский рынок, без учета трубной продукции, за 3 месяца 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 26% - до 1,249 млн тонн.

Согласно сообщению компании, объем импорта металлопроката за 3 месяца 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года сократился на 42,2% - до 271 тыс. тонн, а доля импорта на рынке снизилась на 6,3 п.п. - до 21,7%.

Как сообщал УНИАН, УГМК в 2013 году прогнозирует спад внутреннего потребления металлопроката на 1%.

«Украинская горно-металлургическая компания» была создана в марте 1998 года с целью обеспечения широкого круга потребителей необходимым ассортиментом металлопроката высокого качества, предлагая при этом широкий выбор сервисных услуг.

УГМК – официальный представитель металлопродукции ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК); ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД); ПАО «Днепропетровский трубный завод» (ДТЗ).

В 2012 году компания увеличила чистую прибыль в 7,45 раза - до 69,2 млн грн.

В 2013 году компания намерена увеличить реализацию металлопроката на 6,7% - до 500 тыс. тонн.

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