Цены производителей промпродукции в апреле выросли на 2,5%

В Украине цены производителей промышленной продукции в апреле 2013 года по сравнению с мартом 2013 года выросли на 2,5%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с апрелем 2012 года цены производителей промпродукции в апреле т.г. снизились на 1%, с начала года (апрель 2013 года против декабря 2012 года) - выросли на 3,4%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года снизились на 1,5%, а по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 0,3%.

Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.