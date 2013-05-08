Новым гендиректором ВТО избран представитель Бразилии Роберто Азеведо

Новым генеральным директором Всемирной торговой организации на период 2013-2017 годы избран Роберто Азеведо - постоянный представитель Бразилии при ВТО и других международных экономических организациях.

Азеведо получил поддержку в результате финального (третьего) раунда консультаций, проведенных представителями делегаций всех стран ВТО в Женеве 1-7 мая, сообщил УНИАН источник, информированный о результатах консультаций.

В ходе этого раунда, кроме Азеведо, обсуждалась также кандидатура Хермин Бланко - экс-министр промышленности и торговли Мексики, однако она не получила достаточной поддержки.

Бланко и Азеведо были отобраны кандидатами на пост гендиректора ВТО в ходе второго раунда консультаций 16-14 апреля.

Как сообщал УНИАН, изначально на пост гендиректора ВТО претендовали 9 человек. В результате первого раунда консультаций из них было отобрано 5 вероятных претендентов: Азеведо – постоянный представитель Бразилии при ВТО, Бланко - экс-министр промышленности и торговли Мексики, Маре Элка Пангесту - министр туризма и экономичного развития Индонезии, Тим Гросер - министр торговли Новой Зеландии, Таэо Барк - министр торговли Республики Корея.

Полномочия представителя Франции Паскаля Лами, который возглавляет ВТО с 2005 года, заканчиваются 1 сентября 2013 года.

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года. В сентябре 2012 года Украина обратилась в ВТО с инициативой повысить импортные пошлины на 371 товарную линию, чем вызвала критику со стороны ряда членов организации, в частности, США и ЕС. Поиск компромиссного решения по поводу перечня позиций для повышение пошлин продолжается.