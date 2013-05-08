Кожара призвал руководство американских компаний расширять присутствие на рынке Украины

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара призвал представителей американских компаний расширять присутствие на украинском рынке и налаживать взаимовыгодные контакты с отечественными партнерами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, об этом Кожара сказал на состоявшейся в Нью-Йорке встрече с руководителями ведущих американских компаний.

Участие во встрече приняли свыше 40 представителей ведущих американских компаний, которые уже работают на украинском рынке или заинтересованы в организации бизнеса в Украине (в частности, представители компаний «Кока-Кола» и «Вестингхауз»).

Кожара очертил современное состояние внедрения ключевых социально-экономических реформ в Украине, внешнеэкономические приоритеты государства, перспективы и преимущества привлечения американских инвестиций в экономику Украины и расширения деятельности американских компаний на украинском рынке.

Собеседники обсудили возможности привлечения американских инвестиций в такие отрасли как сельское хозяйство и энергетика, перспективы развития рынка информационных технологий и дальнейшие шаги правительства по улучшению деловой среды в Украине. Руководители отдельных американских компаний поблагодарили украинскую власть за системную работу в направлении создания благоприятных условий ведения бизнеса в Украине и засвидетельствовали свою заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Украиной.

Американские предприниматели выразили поддержку евроинтеграционным устремлениям Украины и подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС в ноябре с.г.

Также был обсужден вопрос о скорейшем заключении нового кредитного соглашения между Украиной и МВФ.

Во время дискуссии представители американских компаний поделились своим опытом работы в Украине, обсудили отдельные проблемы, с которыми они сталкиваются в нашей стране, и пути их преодоления.

В завершение встречи министр обратил внимание присутствующих на перспективах увеличения объемов украинско-американского товарооборота, в частности путем наращивания украинского экспорта в США, а также подчеркнул экономическую целесообразность привлечения американских инвестиций в Украину, в том числе в высокотехнологичные отрасли.

Кожара заверил американских предпринимателей, что вопрос поддержки бизнеса и создание благоприятного инвестиционного климата является на сегодняшний день одним из приоритетов работы руководства Украины.

Как сообщал УНИАН, Кожара 6-9 мая находится в США с рабочим визитом.