В «Метинвесте» считают, что покупка «Запорожогнеупора» усилит конкурентоспособность группы

Покупка группой «Метинвест» контрольного пакета акций предприятия «Запорожогнеупор» позволит усилить конкурентоспособность группы, сообщили УНИАН в компании.

Согласно сообщению, конкурентоспособность продукции группы вырастет благодаря обеспеченности качественными огнеупорами для производства стали.

«Новое предприятие является перспективным для развития в Украине направления по производству дорогостоящих огнеупоров магнезиальной группы, которые сейчас в основном импортируются», - сказано в сообщении «Метинвеста».

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины разрешил горно-металлургической компании «Private Limited Liability Company Metinvest BV» (г. Гаага, Нидерланды) приобрести контрольный пакет акций «Запорожогнеупора».

Ранее комиссия по защите конкуренции Республики Сербия сообщила, что группа компаний «Метинвест» увеличила свою долю в «Запорожогнеупоре» до 67,17% с 19,76%.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

ПАО «Запорожогнеупор» - одно из крупнейших предприятий в Украине по производству огнеупорных изделий и материалов высокого качества. Предприятие производит широкий спектр огнеупорных материалов для металлургической, энергетической, пищевой промышленности, строительных материалов. Продукция предприятия широко используется в Украине, а также в странах СНГ и дальнего зарубежья - Алжире, Египте, Индии, Кубе, Пакистане, Турции и др.