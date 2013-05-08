Еврокомиссия рекомендует странам ЕС подписать соглашение о торговле оружием

Брюссель. Европейская комиссия предлагает Совету ЕС одобрить решение, которое позволит странам - членам Евросоюза подписать соглашение ООН о торговле оружием.

Соответствующее решение одобрено Комиссией сегодня.

“Создание общих юридически обязывающих стандартов импорта, экспорта и трансфера конвенционного оружия, соглашение о торговле оружием сделает торговлю оружием более ответственной и прозрачной”, - заявила по этому поводу Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

В своем предложении Еврокомиссия также выступает за то, чтобы как можно больше стран-членов ЕС подписали соглашение уже во время торжественной церемонии, которая состоится 3 июня этого года.

Соглашение о торговле оружием было одобрено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 2 апреля 2013 года. При этом было решено, что 3 июня этого года станет датой торжественного подписания соглашения.

Соглашение устанавливает стандарты на импорт, экспорт и трансфер конвенционного оружия, направлено на усиление прозрачности в торговле оружием.

Действие соглашения, в частности, будет распространяться на боевые танки, бронетранспортеры, артиллерию крупного калибра, боевые самолеты и вертолеты, корабли, ракеты, а также стрелецкое оружие и боеприпасы.