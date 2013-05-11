Премьер Израиля планирует переговоры с Путиным о поставках российского оружия в Сирию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует приехать в Россию для переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

«Такой визит планируется», - сказал он и отметил, что дата визита уточняется.

В свою очередь, источник в дипломатических кругах сказал, что израильский премьер рассчитывает посетить Сочи в начале следующей недели. «Визит сейчас находится на стадии активной подготовки», - сказал собеседник агентства.

По данным израильской газеты «Гаарец», которая ссылается на неназванных официальных представителей правительства, на встрече планируется обсудить поставки российского оружия в Сирию, в частности, зенитно-ракетных комплексов С-300, а также иранскую ядерную программу.

Путин и Нетаньяху 6 мая обсудили ситуацию вокруг Сирии по телефону. Разговор состоялся после того, как появились сообщения о том, что на прошлой неделе Израиль нанес несколько авиаударов по сирийской территории.

По информации «Рейтер», удары были направлены на уничтожение партии оружия, предназначавшегося ливанской группировке «Хезболлах». В свою очередь, сирийское агентство САНА заявило, что израильской ракетной атаке подвергся научный центр под Дамаском. В СМИ ранее появились сообщения о том, что Израиль добивается от России отказа от поставок в Сирию ЗРК С-300.