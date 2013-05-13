Ferrexpo в 1-м квартале увеличила продажи окатышей на 15%

Швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, за 1-й квартал 2013 года по сравнению с 1-м кварталом 2012 года увеличила продажи окатышей на 15% - до 2,565 млн тонн с 2,238 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в 1-м квартале 2013 года по сравнению с 4-м кварталом 2012 года объем продаж окатышей сократился на 5,6% - до 2,565 млн тонн с 2,716 млн тонн.

В компании Ferrexpo подчеркнули, что средняя цена реализации в 1-м квартале т.г. по сравнению с 4-м кварталом 2012 года выросла на 19%.

Пресс-служба также сообщает об увеличении себестоимости продукции в 1-м квартале 2013 года до 63,9 долл./тонна, что на 8,3% больше, чем в 4-м квартале 2012 года, и на 7,6% больше, чем в 1-м квартале 2012 года.

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Как сообщал УНИАН, эксперты прогнозируют, что общий объем выпуска окатышей компанией Ferrexpo в 2013 году может составить 10 млн тонн.

При этом компания Ferrexpo за 1-й квартал 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года увеличила общее производство окатышей на 10,1% - до 2,486 млн тонн с 2,258 млн тонн. А количество произведенных окатышей из собственного сырья сократилось на 4,4% - до 2,158 млн тонн, а из заимствованного - составило 328,1 тыс. тонн.

Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности – окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом компания сократила чистую прибыль до 215,6 млн долл. с 574,9 млн долл. При этом выручка Ferrexpo сократилась на 20,6% - до 1,424 млрд долл. с 1,788 млрд долл., валовая прибыль сократилась на 62,1% - до 262,0 млн долл. с 690,9 млн долл.