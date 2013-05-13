Южный ГОК за 4 месяца сократил производство концентрата на 1%

Крупный украинский производитель сырья для металлургической промышленности Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) за 4 месяца 2013 года сократил производство концентрата на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,43 млн тонн, сообщили в компании.

Согласно сообщению, за январь-апрель 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство агломерата увеличилось на 29% - до 937 тыс. тонн.

При этом в апреле т.г. по сравнению с апрелем 2012 года производство концентрата сократилось на 2,1% - до 840 тыс. тонн, а производство агломерата увеличилось на 21,1% - до 235 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, за 3 месяца 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года комбинат сохранил объем производства концентрата на уровне 2,59 млн тонн, а объем производства агломерата увеличился на 31,7% – до 702 тыс. тонн.

Справка УНИАН. «Южный горно-обогатительный комбинат» (г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.) является одним из основных производителей железорудного сырья – концентрата и агломерата – в Украине.

В 2012 году ЮГОК увеличил производство железорудного концентрата по сравнению с 2011 годом на 2,3% - до 10,386 млн тонн, а производство агломерата – на 12,3%, до 2,023 млн тонн.