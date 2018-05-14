Украина и ВТО: итоги первой пятилетки

Первая пятилетка пребывания Украины во Всемирной торговой организации (ВТО) практически завершилась.

Украина стала 152-ым членом ВТО 16 мая 2008 года. "Запрыгнуть" в этот "поезд" мы успели, обогнав Россию и буквально за считанные месяцы до того, как страну накрыла волна мирового финансового кризиса.

Переговорный процесс длился полтора десятка лет: заявка на членство была подана украинским правительством еще в ноябре 1993 года, тогда же была создана рабочая группа переговорщиков, которая провела в общей сложности 17 официальных заседаний и множество неофициальных встреч по вопросу членства Украины в ВТО.

Стоит признать, что настойчивость в достижении поставленной цели Украина проявляла отнюдь нерегулярно. До 1995 года о ВТО вообще не вспоминали, а затем процесс шел ни шатко ни валко, время от времени пробуксовывая по объективным причинам.

Весьма серьезным было внутреннее сопротивление членству Украины в ВТО: вал политиканства, захлестнувшего суть участия Украины в мировых торговых процессах, делал свое дело. В общем потоке выдаваемой «на гора» информации было крайне трудно уловить действительно важные посылы и расчеты. И потому окончательное решение о членстве в ВТО и активизация переговорного процесса, стимулированная Президентом Виктором Ющенко, во многом стали результатом не столько эволюции сознания общества, сколько реализацией политической воли главы государства. Стоит также вспомнить, что Украину приняли в ВТО, несмотря на то, что мы не выполнили ряд условий.

Впрочем, политическая составляющая упорно сопровождает Украину в рамках этой орагнизации. Не исключено, что именно политическим было еще одно решение – пересмотреть 371 позицию по импортным пошлинам в рамках своего членства во Всемирной торговой организации, о чем Украина заявила в сентябре 2012 года.

Особенность заявления состоит не только в объеме «заявки» - он определенно поверг в шок руководство ВТО, ранее не сталкивавшееся с подобными предложениями. До сих пор никто так и не пояснил, какие конкретно ставки и тарифы будут пересмотрены, изменены и каким образом это будет сделано – в одностороннем порядке или посредством новых переговоров. Что характерно, этого не знают не только в Организации. Этого, надо полагать, не знают и в Украине. Некоей единой, аргументированной и развернутой позиции добиться не удается даже от «первых лиц» - министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова, правительственного уполномоченного по вопросам евроинтеграции Валерия Пятницкого, и главы созданной недавно Государственной комиссии по вопросам сотрудничества со Всемирной торговой организацией Андрея Гончарука.

Как скоро такая позиция будет выработана и озвучена – неизвестно. Пока же УНИАН обратился к экспертам с просьбой озвучить плюсы и минусы, полученные Украиной в результате вступления в ВТО, а также еще раз прокомментировать возможность пересмотра заявленного «тарифного пакета» объемом в без малого четыре сотни позиций.

Хорхе Зукоски, президент Американской торговой палаты в Украине:

глава АТП Хорхе Зукоски

- Вступление Украины во Всемирную торговую организацию в 2008 году было важным достижением на пути интеграции в европейское и мировое экономическое сообщество. Украина стала равноправным партнером международного бизнес-сообщества, живущего по правилам, принятым в более чем 150 странах мира. Первоначальные ожидания преимуществ, которые страна получила бы от вступления в ВТО, были довольно оптимистичными. По оценкам экспертов, членство в ВТО позволило бы увеличить темпы экономического роста Украины на 1- 1,5%. К сожалению, в том же году на мировую экономику обрушился глобальный финансовый кризис, который не только не обошел Украину стороной, но и имел для национальной экономики существенные негативные последствия, по причине которых Украина не ощутила эффекта от членства в ВТО.

В то же время, необходимо подчеркнуть, что без вступления в ВТО переговоры о подписании договора о глубокой и всеохватывающей зоне свободной торговли с ЕС были бы невозможными или, как минимум, крайне сложными. Дело в том, что обязательства Украины в рамках ВТО составляют экономическую основу этого соглашения, подписание которого, мы надеемся, состоится уже в ноябре этого года во время саммита Украина-ЕС в Вильнюсе.

...глобальный финансовый кризис... имел для национальной экономики существенные негативные последствия, по причине которых Украина не ощутила эффекта от членства в ВТО...

Я также довольно скептически отношусь к заявлениям, что Украина вступила в ВТО на условиях менее благоприятных, чем другие страны, потому что процесс вступления был поспешным. Переговоры длились более 14 лет и были радикально ускорены лишь когда возникла реальная политическая воля для их завершения. Безусловно, влиться в ВТО - международную организацию, деятельность которой направляют страны-члены, невозможно не идя на определенный компромисс, но в целом это был очень позитивный шаг для ведущих отраслей украинской экономики. Членство в ВТО не только предоставляет многочисленные возможности, но и требует от национального бизнеса адаптироваться к новым условиям. Этот переходной период для некоторых из них имел довольно негативный эффект.

Вероятно, это было одной из причин для Украины обратиться к ВТО с просьбой пересмотреть более 370 связанных ставок таможенных тарифов. Статья 28 Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГСТТ) предоставляет каждому члену ВТО право на пересмотр этих тарифов. По прошествии первых трех лет членства Украина получила право воспользоваться этой возможностью, что, среди прочего, было вызвано неоправдавшимися ожиданиями от продолжения Дохийского раунда многосторонних торговых переговоров. В то время как позицию украинского правительства можно объяснить желанием поддержать национальную экономику, другими членами организации просьба о пересмотре тарифов, очевидно, была воспринята без энтузиазма.

Однако, острая реакция и обеспокоенность Соединенных Штатов Америки, Европейского союза и других стран-членов ВТО в первую очередь касались масштабности запроса, поскольку Украина, по сути, инициировала пересмотр всех положений, которые были согласованы при вступлении страны в ВТО. В условиях, когда мир еще не оправился от последствий финансового кризиса, такая просьба рассматривается многими странами как прецедент, неблагоприятный для системы мировой торговли в целом, и нарушающий ее сложившийся хрупкий баланс.

На сегодняшний день крайне важно добиться соответствия между запросами и ожиданиями, как украинской стороны, так и международного торгового сообщества. Для этого Американская торговая палата готова сотрудничать с правительством Украины, а также с недавно созданной Государственной комиссией по вопросам сотрудничества с ВТО. Для этих целей в рамках нашей ассоциации была создана Рабочая группа по вопросам внешней торговли, которая объединяет лучших специалистов в Украине. Мы готовы сотрудничать с руководством страны над внедрением передовых международных практик для того, чтобы изначальные ожидания преимуществ от членства в ВТО как можно скорее воплотились в реальность.

Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации:

исполнительный директор ЕБА

Анна Деревянко

- Мне хотелось бы напомнить о том, что ВТО – это, прежде всего, правовое и институциональное подспорье многосторонних торговых отношений для Украины. Ведь именно ВТО формирует стандарты торгово-экономической, инвестиционной, налоговой и таможенной политики на глобальном уровне. Не будь Украина членом ВТО, переговоры по поводу зон свободной торговли с ЕС и другими международными организациями не имели бы места.

Для европейской стороны статус Украины как члена ВТО является базовым критерием соответствия ее экономики международным стандартам бизнеса, торговли и инвестирования. Такое членство, по сути, похоже на своеобразный «фильтр», через который необходимо пройти, чтобы доказать свою готовность поддерживать деловые отношения с европейскими партнерами, используя понятные им правила.

Для того, чтобы оценивать пользу либо негатив от вступления Украины в ВТО, нужно понимать внутреннюю структуру экономики Украины, политическую ситуацию и бизнес климат в целом. Среди позитивов членства в ВТО можно назвать дополнительные стимулы для проведения необходимых реформ и трансформаций, а также рост привлекательности Украины в глазах иностранных инвесторов.

Практический опыт многих государств, которые сейчас являются членами ВТО, особенно развивающихся стран, указывает на то, что большинство потенциально возможных положительных изменений для страны реализовывается не автоматически, а является результатом грамотной политики, которая создает потенциал для использования возможностей членства.

Кроме того, хотелось бы отметить, что во время недавней рабочей встречи руководства экономического блока правительства Украины с представителями бизнеса – членами Европейской Бизнес Ассоциации в рамках визита в Брюссель был четко обозначен европейский вектор развития нашей страны. Речь также шла о подписании Соглашения об Ассоциации, которое предусматривало бы создание Зоны свободной торговли Украина - ЕС.

...Не будь Украина членом ВТО, переговоры по поводу зон свободной торговли с ЕС и другими международными организациями не имели бы места...

Стоит отметить, что на сегодняшний день и бизнес, и власть демонстрируют активную позицию и готовность к сотрудничеству не только в вопросах внешней политики, но и в реформировании и изменении к лучшему стандартов внутреннего регулирования, создания благоприятной бизнес среды.

Мы надеемся, что в будущем членство Украины в ВТО будет иметь ощутимый положительный эффект и будет способствовать евроинтеграционным процессам. Вступление и членство в таких международных институциях, как ВТО, должно быть скорее стимулом для развития нашей страны. Иными словами, для Украины такое членство является дополнительной опцией - «удочкой». А каким будет «улов» уже зависит от нас самих.

Что же касается ситуации вокруг пересмотра тарифных позиций, то на наш взгляд, любое заявление должно быть подкреплено фактами и соответствующими правовыми документами. Прежде чем принимать подобные решения нужно тщательно взвешивать все «за» и «против», а также оценивать возможное влияние на бизнес-климат в Украине. Ассоциация будет отслеживать ситуацию и дальше, и работать над решением возможных проблемных моментов для защиты интересов бизнес-сообщества.

Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации:

президент УАК Леонид Козаченко

- После вступления Украины в ВТО, доля товаров АПК в общем экспорте увеличилась до 20% против 12% (до вступления). В среднем за 6 лет – до 18 млрд долл. США. Причем, за последние годы выросла конкурентоспособность украинских товаров. Этому предшествовали мировой продовольственный кризис, рост мировых цен и девальвация гривни. Еще один фактор: импорт стал вдвое меньше экспорта. Сальдо положительное. Приведу сравнительные цифры. Экспорт зерновых стабильно увеличивается - в структуре экспорта до 28% против 20% ранее. Экспорт жиров за последние годы существенно увеличился за счет подсолнечного масла – сейчас уже 27% (было 20%). Экспорт подсолнечника вырос за счет снижения экспортных пошлин, экспорт сои вырос в 6 раз. Однако доля молочной продукции снижается - сейчас 5% (против 10% 8 лет назад). Экспорт сухого молока снизился в 2 раза с 2008 по 2011 годы.

...за последние годы выросла конкурентоспособность украинских товаров...

В целом не могу с уверенностью сказать, что мы получили больше позитива, чем негатива от вступления в ВТО. Но это эволюционный процесс, и в дальнейшем мы получим от этого больше пользы.

Вместе с тем, говоря о пересмотре тарифных позиций, должен признать, что это самый большой перечень за всю историю ВТО. Из предложенных товарных позиций 231 касаются сельхозпродукции и продовольствия, 74 - сельхозтехники и оборудования. Объем импорта данных товарных позиций в 2011 году составил 2,2% от общего объема - 797 млн. долл. США по сельхозпродукции и 1,025 млрд долл. по технике. По информации Минэкономразвития, все товарные позиции из этого перечня согласованы с Минагрополитики в рамках рабочей группы при Минэкономразвития. По результатам предыдущего анализа, из поданного перечня товарных позиций сельскохозяйственной продукции целесообразно провести детальное исследование для обоснования повышения импортных ставок (или отменить уступки и вернуться до уровня импортных пошлин, которые использовались до вступления в ВТО)

Олеся Сафронова (УНИАН)