Эксперт: мировая деловая активность несколько месяцев будет балансировать около нулевого уровня

Индекс глобальной деловой активности PMI, рассчитываемый банком JPMorgan, вновь приблизился к граничному с рецессией уровню, составив в апреле 50,5% против 51,1% в марте, что произошло из-за снижения количества новых заказов и замедления темпов роста в сфере труда, отмечает Мария Сальникова, эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

По ее мнению, основным сдерживающим фактором для роста в мировой промышленности остается ситуация в еврозоне. Реальный сектор промышленности данного региона продолжает показывать снижение производства из-за жестких мер бюджетной экономии. В то же время в США объем промпроизводства в апреле сократился на 0,3%, что свидетельствует о самом низком уровне роста за последние шесть месяцев. Замедление темпов роста производства в апреле наблюдалось также в Китае, Индии, России и Бразилии.

«Мировая деловая активность еще несколько месяцев может балансировать около нулевого уровня – 50% по индексу PMI. Динамика мировой промышленности может несколько улучшиться в июне на фоне постепенного разрешения долговых проблем в еврозоне, снижения процентной ставки ЕЦБ до 0,50%, а также завершения периода длительных праздников во многих странах», – прогнозирует Сальникова.

Динамика индекса мировой промышленности с начала 2013 года, по словам эксперта, не имеет четкой тенденции. Однако показатель находится выше уровня 50%, что в среднем выше, чем во второй половине 2012 года.