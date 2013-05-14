Куба готова импортировать из Украины сельхозтехнику и железнодорожные вагоны

Республика Куба кроме зерна готова импортировать из Украины сельскохозяйственную технику - тракторы и грузовые машины, а также железнодорожные вагоны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского союза промышленников и предпринимателей, об этом заявил посол Кубы в Украине Эрнесто Сенте Дариас в ходе встречи с президентом УСПП Анатолием Кинахом.

Президент УСПП отметил, что украинские компании заинтересованы в развитии партнерства с кубинскими бизнесменами.

Он напомнил, что Ичнянский молочно-консервный комбинат поставляет на рынок Кубы молочные продукты, в апреле Украина передала кубинской компании Cubana de Aviacion первый серийный украинский самолет Ан-158.

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции в Украине агрохолдинг «Нибулон» планирует начать поставки кукурузы, пшеницы и сои на Кубу.

Президент Украины Виктор Янукович в октябре 2011 года совершил госвизит на Кубу. В ходе визита было принято решение создать двусторонний Деловой совет для активизации сотрудничества. По итогам 2012 г. товарооборот Украины и Кубы составил порядка 31 млн долл при положительном сальдо почти в 28 млн долл.