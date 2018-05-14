Украинская металлургия становится "бесценной"

Отечественная металлургия, похоже, сохранит во втором квартале практически все негативные тренды квартала первого. А жаль, ведь первый квартал отметился не только падением производства, но и снижением реализации металлопродукции. От позитива удерживают невеселые аналитические прогнозы по спросу от Всемирной ассоциации производителей стали - производство металла в мире намного превышает спрос.

В борьбе за потребителя, а значит, за выживание, металлурги готовы на все - и на внутреннем рынке, и на международном.

Правительство, вроде бы, серьезно озабочено проблемами бюджетообразующей отрасли и готово ее поддерживать. В первую очередь, чиновники видят выход в стимулировании внутреннего потребления. Впрочем, говорят о необходимости развивать металлопотребляющие отрасли в стране уже не один год, но пока все ограничивается "программированием рынка". В том смысле, что на разных уровнях регулярно принимаются некие программы по развитию, улучшению, стимулированию, которые, увы, так и остаются на бумаге. В этом металлурги увидели невеселую перспективу - рассчитывать им предстоит только на себя.

Понятно, что в борьбе за выживание хороши любые средства. Вот и украинские металлурги, поняв, что на внутреннем рынке их не ждут, решили еще активнее бороться за внешние... Метод борьбы выбрали китайский — чем ниже цена, тем лучше.

Время — не покупать

Украинская металлургия движется по нисходящей, и данные первого квартала нынешнего года показывают, что многомесячный негативный тренд переломить не удалось. «Минусовые» показатели производства практически по всем видам продукции, обнародованные в начале апреля, увы, были подкреплены еще более «минусовыми» данными по реализации. Перед майскими праздниками Госстат обнародовал цифры - реализация металлопродукции в январе-марте т.г. упала на 4,643 млрд грн (или на 8,8%), чуть перевалив за 48,1 млрд грн.

Роковая цифра падения весенних квартальных продаж на 8,8% преследует отечественную металлургию второй год подряд. Грустно иронизировать, но первый квартал нынешнего года «упал» в процентном отношении ровно настолько, насколько первый квартал 2012 года - к январю-марту 2011 года (напомним, что в январе-марте 2012 года падение реализации также составило 8,8% - до 52,762 млрд грн).

Кстати, колоссальная тенденция к спаду продаж в нынешнем году стала очевидной еще в конце 2012 года - в сравнении с тем же 2011 годом снижение объемов реализации металлопродукции составило около 31 млрд гривень, или 7%.

Падение реализации в нынешнем году металлурги объясняют практически теми же причинами, что и в прошлом. Прежде всего, оно связано с сокращением производства металлопродукции, что, в свою очередь, вызвано отсутствием рынков сбыта.

Отдельные случайные «плюсики» не дают повода для оптимизма, особенно на фоне мировых показателей. Действительно, в январе-марте текущего года Украине удалось хоть и незначительно - всего на 0,4%, но увеличить производство стали. Для сравнения: по данным Всемирной ассоциации производителей стали, общемировое производство в первом квартале выросло на 2,3%.

Мировая металлургия в поисках потребителя

И мировые, и украинские металлурги надеются на рост потребления, который, наконец-то, должен поднять производство. Вопрос в том — когда это произойдет, кто и как сможет дожить до этого момента, всем ли производителям достанется по потребителю и удастся ли «аборигенам» вытеснить со своих внутренних рынков «чужаков».

Стоит напомнить, что общий объем производства стали в мире в 2012 году достиг более 1,5 млрд тонн. А по данным независимого поставщика информации на металлургическом рынке британской компании MEPS Ltd., мировое производство стали в 2013 году по сравнению с 2012 годом вырастет еще на 4,7% и составит 1,62 млрд тонн.

В прошлом году мировое производство росло, прежде всего, благодаря основным рынкам-потребителям - Китаю, США, Индии, России, Южной Кореи и Турции. Но необходимо учитывать, что те страны, которые наиболее активно потребляют металл, стараются не только выйти на самообеспечение, но и оставаться активными экспортерами. А это означает, что они продолжают наращивать собственные мощности.

Как отмечает директор по исследованиям российской консалтинговой компании «Металл Эксперт Консалтинг» Владимир Терловой, «сохраняются избыточные мощности в странах - экспортерах металлопродукции - Китае, Европе, Корее, Японии, что на фоне мирового снижения цен на сырье сделает их продукцию более конкурентной».

Не утешают даже прогнозы Всемирной ассоциации производителей стали - в 2013 году по сравнению с 2012 годом мировое потребление стали вырастет на 2,9% - до 1,454 млрд тонн, а в 2014-м на 3,2% - до 1,5 млрд тонн. Увы, рост производственных мощностей в мире четко свидетельствует – такого потребления явно недостаточно, металлурги производят больше продукции, чем может востребовать рынок на данный момент.

С учетом всех перечисленных факторов, Украине все труднее удерживаться на прежних рынках. К примеру, вполне логичным шагом вышеназванных стран станет замещение украинской металлопродукции «своей».

Директор украинского госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк прогнозирует, что украинское производство стали из-за переизбытка мощностей в мире в 2013 году может сократиться на 0,6% - до 32,7 млн тонн. По его словам, основными конкурентами Украины на мировом рынке являются Турция, Россия и Китай.

Но отечественные металлурги, по крайней мере, отдельные производители, продолжают сохранять оптимизм. Так, в 2013 году одна из ведущих меткомпаний страны «Метинвест» рассчитывает, что спрос на сталь вырастет в России и странах Юго-Восточной Азии, что, в свою очередь, может положительно сказаться на показателях работы компании и ее присутствии на внешних рынках.

Что касается рынков стран СНГ, то оптимизм может оказаться явно чрезмерным. Всемирная ассоциация производителей стали прогнозирует, что рост потребления стали в странах Содружества замедлится до 2,0%, достигнув 57,6 млн тонн в 2013 году, и то на этом уровне он останется благодаря России, которая компенсирует снижение спроса на рынке в Украине и Казахстане.

При этом нужно учесть, что в рамках программы развития металлопроизводства на территории европейской части России вводятся новые мощности. Суммарная прибавка в 2013 году составит 2,5 млн тонн.

Хотя, российский эксперт Терловой предполагает, что от ввода новых мощностей в европейской части России больше других пострадают как раз "свои" - уральские и сибирские производители. Украинские же предприятия имеют более низкую себестоимость, чем российские мини-заводы, и смогут рентабельно продавать свою продукцию на рынке РФ.

Впрочем, эксперт не исключает и еще одного поворота событий - при определенных обстоятельствах российская металлопродукция вскоре может составить конкуренцию украинской и на нашем внутреннем рынке.

Перспективы продаж в странах Азии эксперты оценивают позитивно. «Именно они обеспечивали основной прирост спроса на импорт в последние годы, но я бы не переоценивал значение данного рынка для украинских поставщиков - в данном регионе доминируют региональные поставщики и есть серьезная угроза того, что Китай будет продолжать активно наращивать экспорт металла в регион», - считает Терловой.

По мнению эксперта, гораздо более интересны для украинских поставщиков рынки Ближнего Востока и Африки. Имеющиеся там производственные мощности - более чем незначительные, фактически, они только создаются, и в этом плане рынок очень перспективен для нас. Основной наш конкурент там - Китай, однако Украина имеет более выгодное географическое положение для торговли с Африкой, и сможет сэкономить на поставках.

Впрочем, несмотря на более удачное для украинских экспортеров положение, конкуренция на рынке Ближнего Востока и Африки обостряется - вводятся новые сталеплавильные и прокатные мощности, увеличивается объем поставок из других стран.

Украинские металлургии спасаются... китайскими методами

На фоне явного переизбытка мощностей украинские металлурги продолжают активно снижать цены на продукцию в связи с экономическими проблемами на основных рынках потребления нашего металла.

По информации американского специализированного металлургического сайта, одна из украинских компаний снизила цены по экспортным продажам на март по горячекатаному и холоднокатаному прокату на 5-25 долл./тонна от первоначального предложения.

Едва ли украинские сталевары знакомы с китайской философией, но в своей борьбе за рынки активно используют постулат Сунь Цзы из трактата "Искусство войны": «Война любит победу и не любит продолжительности»... Впрочем, не менее активно наши металлурги взяли на вооружение и ценовой опыт китайских коллег.

В апреле украинские металлопроизводители плоского проката вышли на индийский рынок с ценовым предложением ниже китайского, в среднем на 45-50 долл./тонна.

«Бесполезно предлагать материал по цене в 600 долл./тонна CFR (на условиях стоимость и фрахт), когда пластины (продукт плоского проката) украинских заводов по поставкам в течение мая-июня в конце торговой недели были забронированы по цене 550-555 долл./тонна CFR в Мумбаи», - отмечают эксперты.

Между тем, мексиканская Ассоциация производителей стали Canacero призвала правительство своей страны принять защитные меры для контроля импорта стали из стран, не входящих в Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), в частности, из Украины и Китая.

В Ассоциации сетуют на недобросовестную конкуренцию, которая может привести к снижению внутреннего производства, а также сократить инвестиции в мексиканскую сталелитейную промышленность. Серьезность данной ситуации требует немедленных действий со стороны властей.

И действия мексиканских властей, конечно же, последовали – создана рабочая группа, которая определит шаги для борьбы с «оккупантами рынка».

Понятно, что имея проблемы со сбытом готовой металлопродукции на других рынках, в том числе и на нерастущем украинском, наши производители будут "вычислять" рынки, на которых более нейтрально относятся к низким ценам конкурентов. Впрочем, таковых еще надо поискать. Можно предположить, что отечественные металлурги в который раз вынуждены будут "стучаться" в Россию. Но чтобы исключить введения санкций в отношении своих поставок, наращивать объемы отгрузок на рынок РФ отечественные поставщики будут очень осторожно.

«Правда, в начале текущего года ни о какой осторожности речь не шла - Россия увеличила импорт сортового проката в 1 квартале вырос, согласно предварительным оценкам, более чем на треть, не без активного участия украинских поставщиков», - отметил Терловой.

Государство озабочено и «по-нашему» помогает

С учетом внешних вызовов украинские металлурги вполне оправдано могли бы рассчитывать еще на один возможный спасительный вариант — рост внутреннего металлопотребления. О необходимости развивать внутренний рынок спроса на металл, собственное машиностроение и т.п. в Украине говорят уже не один год — и производственники, и эксперты, и чиновники разных рангов и разных политических расцветок. Но активные разговоры о необходимости решить проблему никак не активизируют ее решение. Даже наоборот.

По прогнозам «Украинской горно-металлургической компании» (УГМК) в 2013 году нас ожидает не что иное, как спад внутреннего потребления металлопроката на 1%, а рост в данном сегменте, по самым оптимистичным прогнозам, можно ожидать только в 2014-2015 годах за счет подъема строительной отрасли вследствие реализации отложенного спроса на жилье.

В начале текущего года Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову создать рабочую группу по вопросам предоставления поддержки предприятиям горно-металлургического комплекса, которая, в том числе, должна была озаботиться увеличением металлопотребления на внутреннем рынке. Президент отметил, что отечественная металлургия критически зависит от экспорта, поэтому любые кризисные явления в мировой экономике оказывают непосредственное влияние на предприятия ГМК.

Практически сразу Кабмин утвердил положение о рабочей группе и вскоре на правительственном сайте был опубликован доклад, где Николай Янович подчеркнул, что в рамках реализации программы активизации экономического развития суммарной стоимостью 380 млрд грн есть намерения переориентировать металлургов на внутренний рынок.

Прежде всего, ежегодное увеличение потребления черных металлов планируется достичь в ходе обновления подвижного состава железных дорог и ж/д инфраструктуры - до 480 тыс. тонн, модернизации и реконструкции жилищно-коммунального хозяйства - до 420 тыс. тонн, развития дорожной инфраструктуры - до 360 тыс. тонн и строительства и реконструкции объектов топливно-энергетического комплекса - до 380 тыс. тонн.

Интересен также тот факт, что в программе «покращення» на 2013-2014 годы Кабмин намерен направить средства, привлеченные под госгарантии, на создание дополнительных производственных мощностей - литейно-прокатного комплекса и производственной инфраструктуры металлургического комплекса «Донецкстали», строительства второй очереди электросталеплавильного комплекса "Интерпайп сталь" и создание мощностей по производству труб "Интерпайп Нико Тьюб".

В правительстве отметили, что такие меры приведут к увеличению объемов производства, созданию новых рабочих мест, а также к росту экспорта метпродукции.

На первый взгляд, все гладко и перспективно. Но если соотнести предложения с реальностью, сразу возникают вопросы. Создается впечатление, что в Украине, как и в большинстве стран бывшего Советского Союза, законы рынка действуют исключительно "по-нашему". И в трактовке правительства Азарова Джон Кейнс звучит по-другому: не «спрос рождает предложение», а «произведем, тогда и будем ломать голову, куда сбыть».

С подобной «трактовкой по-нашему» можно согласиться разве что при условии, если "произведем" будет означать "сохраним то, что уже имеем". Но в вышеупомянутой программе так и не был поставлен ни вопрос сохраннения рабочих мест уже действующих заводов, ни обеспечения полной загрузкой их мощностей... Вместо этого акцент был взят на создание новых мощностей.

Почему-то сразу вспоминается недавняя ситуация с ферросплавной отраслью страны, когда электроэнергия на экспорт продавалась по 6 центов за 1 кВт/ч, в то время как отечественным предприятиям за 9,3 цента, в результате чего тысячи людей потеряли работу, а Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы оказались на грани банкротства. И только после проведения длительных переговоров и установления обоснованных тарифов на электроэнергию для данных предприятий они смогли возобновить работу.

Похожая ситуация и на Никопольском заводе ферросплавов, который не менее уверенно движется к банкротству, вызванному необоснованным ростом тарифов на электроэнергию.

Риторический вопрос - какой смысл принимать программы о развитии металлопотребляющих отраслей в стране, если может оказаться, что меткомбинаты могут не дожить до того момента, когда их продукция станет востребованной в своей стране?

Металл Украины - с клеймом "покращено"

В 2013 году Украина не сможет получить никаких экономических выгод от ожидаемой ситуации на мировом металлургическом рынке, считают эксперты. Уже сейчас понятны долгосрочные перспективы - в мире вводятся новые производственные мощности, что рано или поздно приведет к снижению импорта украинской продукции.

Несмотря на незначительное оживление рынка, он остается в депрессии и в краткосрочной перспективе отечественные металлурги продолжат курс на снижение цены. При этом можно спрогнозировать, что дешевый металл будет востребован на рынках, и снижение цен на металлопродукцию станет сопровождаться плавным увеличением объемов производства.

При этом эксперты считают, что курс на внутреннее потребление, который поставило для себя правительство в приоритете, – недостаточный. «Даже если металлопотребление в стране удвоится - это приведет лишь к 10% росту производства. В том, что экспорт сохранится на прежнем уровне, очень сомневаюсь», - подытожил Терловой.

Эксперты единодушны - именно сейчас правительство должно выработать четкую позицию, которая должна быть направлена в помощь отрасли. И от властей ожидают не очередной красивой перспективной программы с «бумажными» планами, которые так и остаются нереализованными.

К примеру, государство могло бы поддержать курс металлургов на снижение себестоимости продукции и помочь им избежать демпинговых расследований. Сделать это можно, подписав соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом и Таможенным союзом.

При этом Украине следует более активно осваивать перспективные рынки Африки и Ближнего Востока, где пока еще только создаются собственные производственные мощности и которые выгодны нам в плане логистики. Эти рынки могут оказаться более дружелюбными к нашему металлу, чем перенасыщенные и зарегулированные рынки Европы и Азии. И делать это нужно побыстрее, пока и здесь Украину не обошли ее вечные конкуренты по металлу.

Олег Ярило (УНИАН)