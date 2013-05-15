Украина может начать производство грузовых электровозов во второй половине 2014 года

Министерство инфраструктуры ожидает, что во второй половине 2014 года в Украине может начаться производство грузовых электровозов на предприятии “Лугансктепловоз”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак на брифинге.

Он отметил, что уже проведены переговоры о начале производства грузовых электровозов собственниками и руководством “Трансмашхолдинга” и “Лугансктепловоза” (который принадлежит “Трансмашхолдингу”).

Если производство начнется во втором полугодии 2014 года, то в 2015 году, по мнению министра, можно будет выйти на производство 100 локомотивов в год.

«В Украине ни один завод не производит грузовые электровозы. В связи с этим мною были проведены переговоры с собственниками «Трансмашхолдинг», с генеральным директором «Лугансктепловоза» для того, чтобы организовать производство этих локомотивов в Луганске. Такое добро есть. И со второго полугодия, если правительством будет принято решение, со второго полугодия следующего года мы сможем уже начать производство этих электровозов компанией «Лугансктепловоз»... В 2015 году мы сможем выйти на 100 локомотивов в год», - сказал Козак.

Он подчеркнул, что на следующей неделе ожидается решение о финансировании проекта производства грузовых электровозов в Украине.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2011 года «Укрзализныця» подписала соглашение с российским «Трансмашхолдингом» о приобретении 300 грузовых электровозов на протяжении 2012-2016 годов.

Локомотивы будут изготовлены на Новочеркасском электровозостроительном заводе (Ростовская область, РФ), который входит в состав «Трансмашхолдинга». Производство электровозов на Новочеркасском заводе, а не на «Лугансктепловозе», было условием «Трансмашхолдинга». При этом в электровозах будет не менее 40% комплектующих украинского производства.

Справка УНИАН. «Лугансктепловоз» - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

76% акций предприятия принадлежит российской компании «Трансмашхолдинг» - лидеру на рынке транспортного машиностроения России.