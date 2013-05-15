Метпредприятия в апреле сократили потребление газа почти на 10% - до 268 млн куб. м

В апреле металлургические предприятия Украины сократили потребление природного газа на 9,8%, или на 29 млн куб м по сравнению с мартом — до 268 млн куб м, сообщили УНИАН в объединении «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», среднесуточное потребление природного газа в апреле составило 8,9 млн куб. м против 9,6 млн куб. м в марте и 10,6 млн куб. м за 2012 год в целом.

Всего за 4 месяца металлурги потребили 1,145 млрд куб. м природного газа.

Среднесуточное потребление за январь-апрель составило 9,5 млн куб. м против 12,6 млн куб. м за 4 месяца 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году металлургические предприятия Украины сократили потребление природного газа на 24,9%, или на 1,287 млрд куб. м относительно 2011 года — до 3,886 млрд куб. м.

В 2011 году метпредприятия Украины потребили 5,173 млрд куб. м природного газа, что соответствует уровню 2010 года.