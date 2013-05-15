Металлурги в 1-м квартале сократили инвестиции в модернизацию производства на 40,5%

В I квартале металлургическая отрасль Украины сократила инвестиции в модернизацию производства на 40,5%, или на 579 млн грн – до 849 млн грн.

Об этом сообщили УНИАН в объединении «Металлургпром».

По данным источника, в целом по металлургическим предприятиям удельные инвестиции на 1 тонну произведенной стали за 1 квартал 2013 года составили 13,2 долларов против 22,2 долл. в 1 квартале 2012 года.

Основные денежные средства за отчетный период метпредприятия инвестировали в завершение строительства новых объектов и текущую реконструкцию и модернизацию существующих мощностей.

Как сообщал УНИАН, объем инвестиций в модернизацию предприятий металлургической отрасли Украины в 2012 году, по предварительным данным, сократился по сравнению с 2011 годом на 6% – до 6 млрд грн.