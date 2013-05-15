Метпредприятия за 4 месяца увеличили импорт кокса в 4,7 раза

За 4 месяца 2013 года украинские метпредприятия увеличили импорт кокса в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 412 тыс. тонн.

Об этом в УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Согласно сообщению, по импорту в апреле было завезено 113 тыс. тонн кокса.

По информации «Металлургпрома», за январь-апрель металлургическим предприятиям поставлено 4,39 млн тонн украинского кокса – на 9% меньше, чем за январь-апрель прошлого года. В апреле украинскими коксохимическими заводами было поставлено металлургам 1,08 млн т кокса.

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия составило 4,8 млн тонн (98% от расчетной балансовой потребности и 97% от объема поставок за 4 месяца 2012 года.

В январе-апреле украинские коксохимы сократили объемы импорта углей для коксования относительно аналогичного периода прошлого года на 10% - до 3,61 млн тонн. Объем импортных поставок углей для коксования в апреле составил 850 тыс. тонн.

Поступление украинских углей на отечественные коксохимические предприятия за 4 месяца составили 4,6 млн тонн – на 7% меньше от объема поставок за аналогичный период 2012 года.

Общий объем поступивших на КХЗ углей в январе-апреле сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% - до 8,21 млн тонн.

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в течение апреля существенно не изменились и по состоянию на 1 мая составили около 560 тыс. тонн.