Данилишин: Украина не приняла достаточных мер, чтобы избежать негатива от вступления в ВТО
Бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин считает, что Украина не приняла достаточно мер для того, чтобы избежать возможных негативных последствий от присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО).
Об этом он заявил в интервью УНИАН.
«Надо признать, что Украиной не были в полной степени приняты меры для того, чтобы избежать возможных негативных последствий от присоединения к ВТО. Всего нельзя было предусмотреть сразу », - отметил Данилишин, возглавлявший Министерство экономики в 2008 роки, когда Украина вступила в ВТО.
Также Данилишин отметил, что Украина не воспользовалась в полной мере как член ВТО правом участия в переговорном процессе по вступлению России в эту организацию.
«От этих переговоров можно было получить соответствующие выгоды», - подчеркнул он.
Вместе с этим, экс-министр отметил, что ВТО предусмотрены механизмы, которые позволяют исправить ошибки.
«ВТО имеет соответствующие механизмы для исправления ситуации ... Трудности были, есть и будут всегда и до, и после вступления в ВТО. Надо исходить из того, что вступление в ВТО является крайне существенным фактором формирования привлекательного имиджа Украины на международной арене, прежде всего, влияет на становление деловой среды как для национальных, так и иностранных компаний, а также на ее экономическое развитие », - отметил Данилишин.
Без членства в ВТО, подчеркнул он, Украина не смогла бы начать переговоры по ЗСТ с Европейским Союзом и другими международными организациями.
Данилишин также считает, что для достижения результата в процессе пересмотра размеров пошлин, Украине нужно упорнее работать со странами-членами ВТО.
«Относительно заявки на пересмотр тарифных ставок, то нужно работать активно со странами-членами ВТО, тогда и шансы реализации этого шага будут больше», - отметил Данилишин.
Напомним, что Украина начала переговоры о вступлении в ВТО в 1993 году и стала полноправным членом этой организации 16 мая 2008 года.
В сентябре 2012 года Украина обратилась в ВТО с инициативой повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. ЕС и США выразили обеспокоенность желанием Украины добиться повышения пошлин по столь большому перечню позиций.
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