Вопрос поставок украинских стальных труб в страны Таможенного союза решится до 10 июня

Украина и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) до 10 июня проведут консультации по поставкам стальных труб в страны Таможенного союза (ТС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министра по торговле ЕЭК, соответствующая договоренность была достигнута 15 мая в Киеве в ходе второго заседания «Диалога по торговым вопросам», посвященного развитию торговли между странами Таможенного союза и Украиной, под председательством министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева и министра экономического развития и торговли Украины Игоря Прасолова.

«Сегодня нам удалось обсудить многие практические вопросы. В частности, мы договорились о проведении консультаций по режиму поставок стальных труб в страны Таможенного союза до 10 июня этого года с участием ЕЭК, представителей бизнеса и Министерства экономического развития и торговли Украины”, - сказал Слепнев.

Он подчеркнул, что Украине и странам ТС необходимо приложить усилия по укреплению и развитию производственных связей между предприятиями стран, стимулированию производства товаров с большой добавленной стоимостью и встраиванию их в глобальные цепочки поставок.

“На фоне общемировой тенденции усиления протекционизма и обострения борьбы за экспортные рынки нам необходимо работать над либерализацией взаимной торговли», - отметил Слепнев.

Кроме того, согласно сообщению, в ходе заседания Слепнев и Прасолов обсудили пути ликвидации барьеров в торговле между странами ТС и Украиной. Кроме вопроса о поставках труб, обсуждались вопросы о поставках угля и кокса, кондитерских товаров, а также о взаимных поставках автомобилей.

Следующее заседание «Диалога по торговым вопросам» должно состояться в 4-м квартале 2013 г. в Москве.

Как сообщал УНИАН, формат «Диалога по торговым вопросам» учрежден в сентябре 2012 г. в рамках «Меморандума о сотрудничестве по вопросам торговли между Евразийской экономической комиссией и правительством Украины».

Напомним, в сентябре 2011 года Украина, Россия, Беларусь и Казахстан подписали специальное соглашение, которым регулируются объемы беспошлинных поставок украинской трубной продукции на территорию стран – участниц ТС. В рамках этого соглашения квота поставок в адрес РФ на 2011 год составляла 300 тыс. тонн. В декабре 2011 года стороны подписали дополнение к соглашению, в соответствии с которым украинские предприятия в первом полугодии 2012 года могли беспошлинно поставить в страны Таможенного союза суммарно 264 тыс. тонн труб, в том числе в РФ – 150 тыс. тонн, в Беларусь – 72 тыс. тонн, в Казахстан – 42 тыс. тонн.

Общая квота по РФ в 2012 году была сохранена на уровне 2011 года – 300 тысяч тонн. Поставки свыше квот облагаются антидемпинговыми пошлинами: на обсадные трубы - 18,9%, насосно-компрессорные - 19,9%, нефтепроводные - до 37,8%. Заградительные пошлины действуют до ноября 2015 года.

Согласно протоколу о внесении изменений и дополнений в Соглашение, Украина в первом полугодии 2013 года сможет поставить в страны Таможенного союза – Россию, Беларусь и Казахстан – стальные трубы без уплаты таможенных пошлин в объеме 171 тыс. тонн.