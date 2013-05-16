Ахметов: мы продолжим инвестировать в «Запорожсталь», несмотря на кризис на мировом рынке стали

Запорожье. Компания System Capital Management Limited (СКМ), принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, намерена продолжать инвестировать средства в развитие одного из крупнейших металлургических предприятий Украины - комбината «Запорожсталь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ахметов заявил сегодня, 16 мая, на открытии после модернизации агломашины №1, состоявшегося в присутствии Президента Украины Виктора Януковича.

«У «Запорожстали» есть традиции, а у нас есть амбиции. И эти амбиции нацелены на то, чтобы сделать из этого предприятия один из лучших комбинатов восточной Европы. Конечно, это невозможно без крупных инвестиций, и, не смотря на то, на мировых рынках стали наблюдается кризис, мы будем и дальше поддерживать это предприятие».

Ахметов также отметил, что инвестиции будут вкладываться в два важнейших направления - в экономию и экологию.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая финансово-промышленная группа Украины «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила инвестиции в модернизацию своих предприятий на 18,6% - до 17,98 млрд грн.

Справка УНИАН. Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины СКМ, деятельность которой сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест».