На «Запорожстали» запустили новую агломашину в рамках масштабной модернизации

Одно из крупнейших металлургических предприятий — «Запорожсталь» — запустило новую агломашину в рамках масштабной модернизации, поставив за цель сделать комбинат самым модернизированным металлургическим предприятием Восточной Европы и минимизировать его влияние на окружающую среду.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

«Современный производственный комплекс агломашины №1 МК «Запорожсталь» с высокоэффективной газоочисткой уникален по своим технологическим характеристикам - он оснащен двумя электрофильтрами, которые производят очистку агломерационных газов сухим способом, в отличие от действующей мокрой газоочистки», - сказано в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, новая агломашина позволит возвращать обратно в производство порядка 6 тыс. т в год уловленных железосодержащих отходов производства и одновременно снижать выбросы пыли в окружающую среду на уровне 10-процентного снижения выбросов пыли и газа в атмосферу от общего количества выбросов комбината.

«Запуск агломашины позволит значительно снизить техногенную нагрузку на регион», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в запуске новой агломашины № 1 на «Запорожстали» принял участие президент Янукович, крупнейший акционер комбината Ринат Ахметов, глава Запорожской облгосадминистрации Александр Пеклушенко.

Ринат Ахметов во время во время своего выступления на церемонии торжественного пуска новой агломашины заявил, что СКМ ставит за цель сделать из этого предприятия один из лучших комбинатов в Восточной Европе.

«У нас две главные задачи: экономика и экология. Но без больших инвестиций это сделать невозможно. Несмотря на то, что на мировых рынках стали сегодня наблюдается кризис, мы будем активно поддерживать модернизацию. Я убежден, что мы построим сильную экономику. И я убежден в том, что в Запорожье будет чистый воздух. И от этого выиграют все – предприятия, трудовой коллектив, город, регион, страна», - добавил Ахметов.

«Запорожсталь» была куплена «Метинвестом» в 2012 году.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест».