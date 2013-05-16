Янукович рассчитывает, что суд заставит собственника «ЗАлК» выполнить инвестобязательства

Президент Украины Виктор Янукович видит два пути в возобновлении работы единственного в Украине производителя первичного алюминия - Запорожского производственного алюминиевого комбината» (ЗАлК): выполнение инвестобязательств собственником или его смена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 16 мая, в Запорожье, отвечая на вопросы журналистов о возможных вариантах возобновления работы на ОАО «ЗАлК».

«Сегодня вопрос по «ЗАлК» находится в судах. Мы не можем действовать за пределами законодательства, хотя есть инвестобязательства бывшего собственника, которые он не выполнил, какие-либо действия с собственностью без решения суда невозможны. Я вижу два пути развития: бывший собственник начнет выполнять инвестобязательства - суд его заставит, или произойдет смена собственника, и завод начнет развиваться», - сказал Янукович.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2011 года "РусАл" остановил выпуск алюминия на комбинате из-за невыгодных тарифов на электроэнергию (расходы на нее превышали 45% себестоимости продукции). По итогам 2011 года чистый убыток предприятия составил 131,2 миллиона гривен.

В мае 2012 года Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность требований Генеральной прокуратуры Украины о расторжении договоров купли-продажи 68,01% госпакета акций ОАО "ЗАлК", заключенных между Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) и ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест" и между ним и компанией VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кипр), и возвратещении указанного пакета акций государству в лице Фонда

Объединенная компания «Русский алюминий» («РусАл») в мае того же года подала кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд Украины с просьбой отменить решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, подтвердившего решение суда низшей инстанции о возврате в госсобственность принадлежащих «РусАлу» 68% акций ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат» (ЗАлК).

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» – единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В начале 2001 г. Фонд госимущества Украины по итогам приватизационного конкурса продал 68,01% акций комбината российскому «АвтоВАЗ-Инвесту» за 70 млн долл. Согласно договору купли-продажи инвестор, в частности, должен был погасить кредитные обязательства завода перед "Укрэксимбанком" на 76,45 млн долл.

В 2004 г. владельцем комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира.

В 2007 г. ЗАлК перешел под контроль объединенной компании «Российский алюминий» (ОК «Русал»), созданной в марте в 2007 г. путем слияния «Русала», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.