Янукович: модернизация метпредприятий должна соответствовать европейским экологическим нормам

Модернизация предприятий горно-металлургического комплекса должна проводиться в соответствии с европейскими экологическими стандартами, что даст возможность решить экологические проблемы регионов, в которых они работают, и начать внедрение соответствующих экологических программ.

Это подчеркнул Президент Украины Виктор Янукович, находясь с рабочей поездкой в Запорожской области, сообщает пресс-служба главы государства.

“Большое значение имеет в настоящее время для нас, чтобы модернизация предприятий горно-металлургического комплекса проводилась с учетом приведения металлургических заводов к европейским экологическим нормам”, - сказал Президент во время церемонии введения в эксплуатацию первой агломерационной машины металлургического комбината “Запорожсталь”.

Янукович отметил, что эта установка является первой из шести, которые планируется запустить на комбинате “Запорожсталь”, что позволит в год снизить вредные выбросы на 10%.

Он выразил надежду, что до конца этого года будет введена в эксплуатацию и вторая агломерационная установка.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен в 2013-2014 годах привлечь под государственные гарантии порядка 10 млрд грн на реализацию проектов модернизации предприятий горно-металлургического комплекса.

Цель привлечения средств – увеличение объемов производства продукции предприятий ГМК и разрешение социальных проблем отдельных территорий.