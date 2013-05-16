Ферросплавные заводы продолжают сокращать производство

Запорожский завод ферросплавов за 4 месяца сократил производство на 36,2%

Крупный украинский производитель ферросплавов - Запорожский завод ферросплавов за январь-апрель 2013 года сократил суммарный выпуск ферросплавной продукции на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 43,5 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, за 4 месяца 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года завод сократил производство силикомарганца на 29% - до 30,9 тыс. тонн, ферромарганца - на 51,3% - до 9,4 тыс. тонн, а спад производства марганца металлического составил 61,1% - до 2,1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе-марте завод сократил производство на 57,3% - до 21,3 тыс. тонн.

В 2012 году завод сократил суммарный выпуск ферросплавной продукции к предыдущему году на 5,4% - до 198,9 тыс. тонн.

С 1 декабря 2012 года Запорожский завод ферросплавов был вынужден частично остановить производство из-за отказа совета «Энергорынка» предоставить предприятию экономически обоснованные тарифы на электроэнергию и предупредил, что в 2013 году предприятию понадобится 300 млн грн на восстановление производства.

В 2012 году предприятие отказалось от производства ферросилиция.

Справка УНИАН. Запорожский завод ферросплавов - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

В марте 2013 года Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы возобновили работу после частичной остановки.

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Стахановский завод ферросплавов за 4 месяца сократил производство на 55,3%

Крупный украинский производитель ферросплавов - Стахановский завод ферросплавов за 4 месяца 2013 года сократил суммарное производство продукции на 55,3% по сравнению с январем-апрелем 2012 года - до 30,2 тыс. тонн, говорится в сообщении Украинской ассоциации производителей ферросплавов.

Согласно сообщению, в январе-апреле т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года завод сократил производство ферросилиция на 46,4% - до 26,7 тыс. тонн, силикомарганца - на 80,5% - до 3,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году завод сократил суммарное производство продукции на 19% - до 168,8 тыс. тонн.

30 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение Кабинету министров, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий».

В ответ 1 октября правительство приняло постановление №912, которым обязало ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по экономически обоснованным тарифам.

С 1 декабря 2012 года производство на этих двух предприятиях было частично остановлено.

Руководство Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов обвинило совет государственного предприятия «Энергорынок» в срыве выполнения постановлений правительства об установлении экономически обоснованных тарифов на электроэнергию.

В марте 2013 года Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы возобновили работу.

Справка УНИАН. ПАО “Стахановский завод ферросплавов” (Луганская область) производит ферромарганец, ферросиликомарганец и ферросилиций.

Среднегодовая производственная мощность завода составляет 220 тыс. тонн ферросплавов.

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Никопольский завод ферросплавов за 4 месяца сократил производство на 5%

Крупнейший украинский производитель ферросплавов Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) за 4 месяца 2013 года сократил суммарный выпуск продукции на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 183 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

В частности, производство силикомарганца на НЗФ за указанный период сократилось на 1,5% - до 165,5 тыс. тонн, а ферромарганца - на 29,1%, до 17,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в связи с ростом цен на электроэнергию Никопольский завод ферросплавов сократил план производства в 2013 году на 40%.

Завод также из-за роста цен на электроэнергию приостановил программу модернизации на 2013-2017 гг. в сумме 1,6 млрд грн.

При этом гендиректор предприятия отмечал, что тариф на электроэнергию в 2010 году увеличивали 4 раза (в сумме на 30,9%), в 2011 году - 8 раз (на 21,4%), а в 2012 году - 4 раза (на 10,8%).

В прошлом году завод снизил производство силикомарганца на 13,8% - до 555,3 тыс. тонн, а производство ферромарганца сократил на 18,5% - до 103 тыс. тонн.

ПАО «Никопольский завод ферросплавов» – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца.

Основной продукцией НЗФ являются марганцевые ферросплавы – силикомарганец и ферромарганец, производимые на крупнейших в мире ферросплавных печах.

Производственные мощности завода позволяют выпускать в год более 1 млн тонн силикомарганца, 250 тыс. тонн ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тыс. тонн ферромарганца среднеуглеродистого, до 11 тыс. тонн флюсов различных марок, 30 тыс. тонн электродной массы.

Чистый убыток предприятия в 2012 году составил 1,5 млрд грн.