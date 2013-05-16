Производство марганцевого концентрата в Украине за 4 месяца выросло на 11%

Украинские предприятия за 4 месяца 2013 года увеличили производство марганцевого концентрата на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 267,3 тыс. тонн, сообщает Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат, после начала работы в марте, в апреле произвел уже 79,6 тыс. тонн марганцевого концентрата и 56,9 тыс. тонн марганцевого агломерата.

При этом производство марганцевого концентрата на Марганецком ГОКе за январь-апрель 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 21,4% – до 187,7 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году украинские предприятия увеличили производство марганцевого концентрата на 6,9% по сравнению с 2011 годом – до 1,039 млн тонн.

Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат в 2012 году увеличил выпуск марганцевого концентрата к предыдущему году на 53,9% – до 342,8 тыс. тонн, а показатель выпуска агломерата этим предприятием упал на 60% – до 151,1 тыс. тонн.

В 2012 году Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат получил чистый убыток по МСФО в размере 46,6 млн грн

Марганецкий ГОК в 2012 году сократил производство марганцевого концентрата на 7% – до 696,1 тыс. тонн.

В 2012 году Марганецкий ГОК по МСФО получил чистый убыток в размере 565 тыс. грн.

Справка УНИАН. Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат – крупнейший в Украине производитель марганцевой руды, осуществляющий разработку марганца открытым способом, производит 70% марганцевой руды в Украине.

Марганецкий горно-обогатительный комбинат – единственное в Украине и СНГ предприятие по добыче марганца подземным способом. Добыча руды осуществляется подземным и открытым способами (в соотношении 80% и 20%).

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.