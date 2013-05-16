«Азовобщемаш» продолжает поставки оборудования для ракетно-космического комплекса «Циклон-4»

Предприятие "Азовобщемаш", входящее в состав "Азовмаша" (г. Мариуполь, Донецкая обл.), приступило к поставке второй очереди специального оборудования для ракетно-космического комплекса (РКК) "Циклон-4", строящегося Украиной и Бразилией на космодроме Алкантара (Бразилия).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, "Азовобщемаш" уже отгрузил в украинский порт 12 грунтовых транспортных агрегатов для РКК "Циклон-4".

"Отправленное оборудование принято заказчиком - бинациональной компанией

"Алкантара Циклон Спейс ", - сообщили в пресс-службе, отметив, что представитель компании Сержио Куммер высоко оценил работу украинского подрядчика.

Вместе с тем, в настоящее время "Азовобщемаш" совместно с украинскими партнерами во главе с ГКБ "Южное" (г. Днепропетровск) работает над созданием систем заправки РКК компонентами ракетного топлива, нейтрализации паров компонентов и выделяемых при пусковой деятельности вредных промстоков.

В пресс-службе сообщили, что завершается упаковка коммуникаций и трубопроводов систем заправки окислителем и горючим. В цехах предприятия изготавливаются арматурные и насосные блоки, контейнеры-цистерны для зон временного хранения окислителей и горючего. Также завершается разработка новых систем, связанных с нейтрализацией оборудования, работающего по повторному использованию отработанного горючего и окислителя.

"Выполнение украинско-бразильской космической программы по созданию космодрома в бразильском Алькантара - новая страница в 55-летней истории "Азовмаша" по разработке космической и ракетной техники", - цитирует пресс-служба генерального директора "Азовмаша" Игоря Карапейчика, отметившего, что задача предприятия - выполнить девять порученных проектов качественно и в срок.

Как сообщал УНИАН, предприятие «Азовобщемаш» в июне 2012 года отгрузило оборудование для ракетно-космического комплекса «Циклон-4», завершив первый этап выполнения контракта.

Заказчику были отправлены системы обслуживания ракеты-носителя: заправки горючим и окислителем, сбора и нейтрализации промышленных стоков. В их разработке приняли участие азовмашевские конструкторы.

В рамках создания второй очереди спецоборудования для РКК "Циклон-4" "Азовобщемаш" изготовит грунтовые транспортные агрегаты для ракетно-космического комплекса: системы хранения топлива, промывки и нейтрализации вспомогательного оборудования, уборки промстоков и паров при заправке космического аппарата.

Справка УНИАН. «Азовмашинвест Холдинг» – один из крупнейших машиностроительных комплексов Украины, известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов и платформ, автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и кранового оборудования и других видов продукции.

В состав группы входят - ПАО «Азовмаш», ПАО «Азовобщемаш», ПАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», ПАО «Мариупольский термический завод», ПАО «Головной специализированный конструкторско-технологический институт», ЧАО «Торговый Дом Азовобщемаш», ООО «Головное специализированное конструкторское бюро вагоностроения им. В.М. Бубнова», ПАО «Полтавхиммаш», ЧАО «Азовэлектросталь».

В 2003 году Украина и Бразилия подписали договор о долгосрочном сотрудничестве по созданию ракетно-космического комплекса "Циклон-4" для запусков космических аппаратов на круговые околоземные низкие и средние орбиты и орбиту, переходную к геостационарной, с бразильского приэкваториального космодрома Алкантара.

Реализацию проекта осуществляет созданная в 2007 г. украинско-бразильская бинациональная компания (ДК) "Алкантара Циклон Спейс".

Первый пуск РН "Циклон-4" с космодрома Алкантара намечен на ноябрь-декабрь 2014 года.