Прасолов: за время действия спецпошлин можно существенно развить отечественный автопром

Министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов уверен, что в Украине в ближайшие 3 года, когда будут действовать спецпошлины на импортные автомобили, удастся существенно развить отечественное автомобилестроение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, об этом Прасолов заявил после посещения Запорожского автомобилестроительного завода (ПАО «ЗАЗ»).

Он отметил, что отечественному автопрому в течение срока действия спецпошлин необходимо наладить работу с инвесторами, найти партнеров, модернизировать производство.

«Сегодня мяч, как говорят, на половине поля автопромышленников. Они должны сосредоточиться на конкурентоспособности, потому что рынок у нас открыт, и обычно покупается не то, что производится, а то, что заслуживает, чтобы его купили. Потому что на рынке голосует покупатель», - сказал Прасолов.

Также министр отметил, что в рамках законодательно-нормативных актов прорабатывается вопрос о том, чтобы защитить украинский рынок от псевдопроизводителей, которые занимаются на территории Украины только сборкой автомобилей, не развивая производство.

«Мы заинтересованы, чтобы продукция с высокой добавленной стоимостью производилась на нашей территории. То, что я увидел на этом предприятии, вселяет уверенность, что мы с этой задачей справимся вполне », - сказал Прасолов.

Министр отметил, что посещение ЗАЗа оставило у него положительные впечатления.

«Мы способны поднять свой автопром. В этом я убедился, посетив ЗАЗ. Прежде всего, на этом предприятии поражает локализация - здесь производится 50-70% от общего количества автомобильных деталей, то есть, мы можем самостоятельно производить фактически полностью автомобиль”, - заявил Прасолов.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Украина на 3 года ввела специальные пошлины на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% - на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

В течение этих 3-х лет в Запорожской области на базе ЗАЗ планируется реализовать пилотный проект по созданию автомобильного кластера.