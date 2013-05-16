Северный ГОК в за 4 месяца сократил производство железорудного концентрата на 0,5%

Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы «Северный горно-обогатительный комбинат» (СевГОК, Кривой Рог), по оперативным данным, в январе-апреле 2013 года сократил производство железорудного концентрата по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,5% - до 4,96 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

Согласно предоставленной информации, за указанный период СевГОК произвел 3,37 млн тонн окатышей, что на 7,3% меньше, чем за январь-апреле 2012 года.

В апреле т. г. объемы производства железорудного концентрата на СевГОКе составили 1,23 млн тонн, окатышей – 950 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с завершенным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината составляет более 13,3 млн тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн тонн окатышей.

СевГОК входит в Горнорудный дивизион группы «Метинвест».

СевГОК за 2012 г. увеличил производство железорудного концентрата на 0,9% - до 14,558 млн тонн и снизил производство окатышей на 3,6% - до 9,957 млн тонн.