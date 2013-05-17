«АрселорМиттал Кривой Рог» за 4 месяца увеличил производство железорудного концентрата на 5%

Горнорудное подразделение крупнейшего производителя стального проката в Украине «АрселорМиттал Кривой Рог», по оперативным данным, за январь-апрель 2013 года произвело 3,376 млн тонн железорудного концентрата, что на 5% больше, чем по итогам января-апреля 2012 года.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Согласно сообщению, производство железной руды на предприятии за отчетный период сократилось относительно 4 месяцев 2012 года на 11% – до 303 тыс. тонн.

В апреле т.г. объемы производства концентрата на меткомбинате составили 871 тыс. тонн, железной руды – 86 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2012 г. увеличил производство железорудного концентрата на 2,5% - до 9,79 млн тонн.